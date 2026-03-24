陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は3月24日、後輩隊員に暴行を繰り返した20代の自衛官と、この部下の規律違反を上司に報告しなかった50代の自衛官をいずれも懲戒処分にしたと発表しました。 停職7か月の懲戒処分を受けたのは、普通科教導連隊第2中隊所属の陸士長（26）、戒告の懲戒処分を受けたのは普通科教導連隊第2中隊所属の1等陸曹（53）です。 滝ヶ原駐屯地広報によりますと、陸士長は2021年6月6日から2024年3月10日までの間、駐屯地