畑岡奈紗が自身のインスタグラムを更新。初めに英語で「フォーティネット・ファウンダースカップ」の開催に感謝すると、「米国女子ツアーは1950年に設立されました。13人の創設者の皆さんに心から感謝します！」と、偉大な先人たちへ敬意を表した。【写真】レジェンド達に囲まれて、超レアな4ショット続いて日本語で、1月末のツアー開幕戦以来、久し振りに米国本土に戻ってきた試合を「最終日最終ホールバーディを取って今季ベスト