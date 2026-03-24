お笑いコンビ・蛙亭のイワクラ（35）と、カーネーションの吉田結衣（37）が、23日深夜放送のTOKYO FM系『TOKYO SPEAKEASY』（月〜木深1：00）に出演。昨秋に別れた“元カレ”であるオズワルド・伊藤俊介に感謝した。【写真】こんな時代も…「本当お似合い」「和む〜」伊藤＆イワクラの恋人感あふれる2ショット番組中盤、吉田が「イワクラちゃんさ、ピュアな宮崎県人やん。大阪でちょっとやって今東京やん。東京楽しい？楽し