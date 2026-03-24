CBCの中村彩賀アナウンサー（25）が24日までに自身のインスタグラムを更新。デニムコーデで散歩する様子を投稿した。自身のインスタグラムで「友達とわんこと」と題して投稿。「お散歩が気持ちいい季節になってきた」とデニムコーデで散歩する様子を公開した。ネットでは「脚長すぎ」「スタイル抜群」「可愛い」「素敵」などの声があがった。中村アナの母親は、女優の斉藤慶子。現在はCBCのローカル番組「チャント！」な