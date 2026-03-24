〽すごいパワーの救世主――。選抜高校野球６日目の２４日、第２試合に登場した帝京（東京）のアルプス席では、ＯＢのお笑いコンビ「とんねるず」が１９９３年にリリースしたヒット曲「がじゃいも」の替え歌が、応援曲として鳴り響いた。金田優哉監督がコーチ時代に「帝京らしい曲を」と吹奏楽部に要望し、採用された。その後、好打者に使う定番曲になり、今大会では５番打者の蔦原悠太選手の打席で演奏されている。１