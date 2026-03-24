サッカー日本代表久保建英選手が所属するレアル・ソシエダは日本時間24日、公式Xを更新。久保選手がチーム練習に復帰する様子の動画をアップしました。久保選手は1月、バルセロナ戦で後半20分すぎに全力疾走した際に左ハムストリングを負傷。太もも裏を押さえ倒れ込み、そのまま起き上がることができず、担架で運ばれる事態となっていました。それから約2か月。ケガから復帰した久保選手が、チームメートらと話しながらグラウンド