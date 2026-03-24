2月の消費者物価の上昇率は約4年ぶりに2％を割り込みました。今後は原油高で、物価上昇の勢いが強まるとの見方が広がっています。総務省が発表した先月の全国の消費者物価指数は、変動が大きい生鮮食品を除いた総合が、去年の同じ月と比べて1.6％の上昇となり、上昇幅は3年11カ月ぶりに2％を下回りました。これは、去年末のガソリン暫定税率の廃止や政府による電気・ガス代の補助などにより、エネルギー価格が9.1％下がったことが