ロックバンドOKAMOTO’Sのベーシスト、ハマ・オカモト（35）が23日放送のテレビ朝日系「ハマスカ放送部」（月曜深夜0時15分）に出演。最終回を終え、後番組を予想した。ハマは4年半の放送を振り返り「こんなに続くとは。というのは我々の意思というよりは続けてもいいよっていうぐらい見てる人とか、作ってくれている皆さんの意思が続いたっていうのがすごいなとい思います。」とスタッフ、視聴者に感謝した。ハマはともにMCを務め