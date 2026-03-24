お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（４５）、濱家隆一（４２）が２４日、都内で行われた「進研ゼミ小学講座・高校講座」リニューアル記者発表会に出席した。「進研ゼミ小学講座」は「赤ペン先生」の本格的なデジタル化など、約１０年ぶりの大規模リニューアルを実施した。２児の父であり、ともに４歳と７歳の子どもを持つ２人は「宿題やった？」と言うことも多々あるという。濱家は「今、やらなアカンこと先にやらな