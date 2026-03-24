【通貨別まとめと見通し】ユーロ円一時的な急落を挟みつつも、下値を切り上げる強い基調 先週から昨日までのまとめ ユーロ円は「一時的な急落を挟みつつも、下値を切り上げる強い上昇基調」であったと言える。週初181円台からスタートした相場は、欧州の景気回復期待と日銀の緩和継続姿勢を背景に堅調に推移した。 3/16 - 3/18：堅調な歩み 181円台後半から着実に水準を切り上げ、183円台半ばまで到達。