ハイセンスLEDビジョン。株式会社横浜スタジアム 代表取締役社長 藤井謙宗氏(写真右)、ハイセンスジャパン株式会社 マーケティング部部長 家倉宏太郎氏(左) ハイセンスジャパンは24日、約190インチ相当のハイセンス製LEDディスプレイを横浜スタジアム内に設置したと発表した。ハイセンス製LEDディスプレイが国内に導入されたのは、今回が初めてという。 LEDディスプレイが設置されたのは、横浜DeNAベイスターズ