◆ファーム・リーグ巨人―西武（２４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が”公式戦初安打”とレーザービームを披露した。「５番・右翼」で出場。両軍無得点の２回先頭で右腕・高橋光成に対すると、カウント１―１から１５０キロの直球を中前にはじき返した。３回２死二塁の守備では秋山の右前打を処理すると、本塁へ見事なワンバウンド送球。二走・斎藤の生還を許さず、先