ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２４日、２０２４年１２月に５４歳で亡くなった歌手、俳優の中山美穂さんの公式サイトが今月末で閉鎖することを報じた。番組では「昨日、公式サイトが更新され、今月末をもって、サイトが閉鎖されることが公表されました」と伝え、閉鎖について「ＳＮＳ上では閉鎖を惜しむ声が上がっています」と報じた。このニュースを受けスタジオで火曜レギュラーの望月理恵