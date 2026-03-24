大分県内多くの小学校で24日卒業式が行われ2025年、大規模な火災があった大分市佐賀関の小学校でも児童たちが新たな一歩を踏み出しました。 佐賀関小学校 ここ、大分市の佐賀関小学校では卒業生7人が晴れの日を迎えました。 式では、卒業生1人1人に卒業証書が手渡されたあと高野雄一校長が「SNSの発展などデジタル化が進む中で自分たちの発する言葉を大切にしながら自分らしく歩んでいってください」とはなむけ