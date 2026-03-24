お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が24日、都内で開催された「進研ゼミ 小学講座・高校講座」リニューアル記者発表会に登壇。相方の濱家隆一とともに、約10年ぶりにリニューアルされた「進研ゼミ」の新機能を体験した。【動画】かまいたち山内、進研ゼミのデモ体験で奇跡！まずは山内から体験。最新の「進研ゼミ」はゲーム感覚で楽しみながら学習する仕組みになっている。子どもの学習に伴走する「赤ペン先生」を選ぶところ