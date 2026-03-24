フジテレビの生田竜聖アナウンサー（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。7月上旬に退社する同期・竹内友佳アナウンサー（37）の最後の生放送の裏側を伝えた。竹内アナは22日、自身のインスタグラムで「このたび、15年間勤めてまいりましたフジテレビを7月上旬に退職することになりました」と発表。キャスターを務めている「FNN Live News days」（月〜金曜前11・30）への出演は24日がラストとなることを明かしていた。