こういう我が物顔の人がいるとやりづらいですよねぇ。ほかの生徒さんの手前、あまり馴れ馴れしてほしくないもの。しかも実際そこまで親しくないみたいですし…。それにしてもなんでお母さんは、注意するのを止めるのでしょうか？【まんが】月謝を滞納するママ友(ウーマンエキサイト編集部)