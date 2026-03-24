イベントに参加したスノーボード女子の小野光希＝24日、東京都渋谷区スノーボード女子ハーフパイプでミラノ・コルティナ冬季五輪銅メダルの小野光希（バートン）が24日、東京都内でイベントに参加した。今春早大を卒業し、資源開発大手のINPEXに所属して競技を続ける新生活へ「今まで以上にいろんな経験ができる。本当に楽しみだし、責任を持って頑張りたい」と決意を語った。今季最終戦を終えて23日に帰国。五輪では念願の表