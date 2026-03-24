◇オープン戦ドジャース7―7エンゼルス（2026年3月23日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が23日（日本時間24日）、本拠でのエンゼルス戦に先発。初回は1死も取ることができず、4四死球4失点で降板した。2回からオープン戦特別ルールで再び、マウンドに上がったが、四死球を連発し2回0/3を無安打ながら8四死球の大乱調で5失点。防御率は15.58となった。デーブ・ロバーツ監督（53）は不安定さを露呈した右腕に