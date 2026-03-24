歌手の森山良子（78）が、“顔出し”した17歳の孫娘とフロリダディズニーを満喫する様子を披露し、反響を呼んでいる。【映像】“顔出し”した17歳孫娘との動画や小木夫妻も含めた家族ショット森山の長女・奈歩は、2006年にお笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明と結婚し、2009年には第1子となる長女・まあるさんが誕生していた。これまでInstagramで、家族との日常を発信してきた森山。孫娘・まあるさんの誕生日を祝った際の様