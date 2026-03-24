新年度予算案が3月中に成立しない場合に備え、政府が“つなぎ”として準備を始めた暫定予算案について、国民民主党の玉木代表は24日の定例会見で、「国民生活に影響を与えないように我々としても賛成していきたい」と表明した。玉木氏は、政府による暫定予算案の準備を、「最大限の丁寧な議論をしようという参院の与野党合意のたまものだ」と評価したうえで、暫定予算案の内容について「イラン情勢が発生しているので、通常はのせ