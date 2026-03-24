乃木坂46の野球好きメンバー「乃木坂野球部」の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が、2026パ・リーグ公式コラボソングに決定した。同曲は、野球好きの女の子が、パ・リーグの球場に連れて行ってほしいという気持ちを歌った、さわやかなポップチューンで、4月8日に発売される41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に収録。乃木坂野球部は同曲を通じて、26年シーズンのパ・リーグ6球団を応援していく。乃木