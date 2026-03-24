大自然が残る箱根の空気を、かつてない迫力で、肌で感じられる新感覚の乗り物体験。小田急箱根は、箱根ロープウェイにて窓ガラスのないオープンエアー型ゴンドラ「ROPESTER（ロープスター）」を2026年5月11日から期間限定で運行します。昨年、全線開通65周年を記念して登場し、話題を呼んだこの企画ですが、今年は対象年齢が6歳以上に拡大し土休日も運行されるなど、ファミリーでの利用がしやすくなりました。新緑の美しい季節に、