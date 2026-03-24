セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、3月24日時点で発表されているキャンペーンをまとめて紹介します。「キューピーコーワ」は何度でも半額に「1個買うと1個もらえる」1つ目の対象商品は、めぐりズムの「貼る炭酸FOOT 2枚」と「貼る炭酸HEAD&NECK 2枚」です。3月26日までにいずれか1つを購入すると、「めぐりズム アイマスク」（ラベンダー／完熟ゆず／カモ