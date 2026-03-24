デンバー・ナゲッツは、3月23日（現地時間22日、日付は以下同）にホームのボール・アリーナでポートランド・トレイルブレイザーズ相手に一度もリードを許さず、128－112で快勝した。 この日はニコラ・ヨキッチが22得点14リバウンド14アシスト2スティール。ジャマール・マレーが22得点7アシスト、キャメロン・ジョンソンが19得点2スティール、クリ