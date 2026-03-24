3月24日（現地時間23日）、全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメント通称“マーチマッドネス”の女子リージョン1フォートワースの2回戦が行われた。京都精華学園高校出身のイゾジェ・ウチェ所属のシラキュース大学（第9シード）が、昨年チャンピオンに輝いたコネチカット大学（第1シード）と対戦し、45－98で敗れ2回戦敗退となった。 昨年女王への挑戦となった試合は