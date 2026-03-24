南陽が３日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に、流体制御機器の販売や流体制御システムの製造販売を行うアプリオリ（東京都千代田区）の全株式を３月２５日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 南陽グループの営業力とアプリオリの技術力を融合させることで、より幅広い分野においてシナジーを創出するのが狙い。取得価額は１１億８２００万円。なお、２６年３月期業績に与える