サイオスが後場動意づき、一時１６％超上昇した。同社はきょう、東京慈恵会医科大学とサイオステクノロジーの研究グループが、卵巣がん患者の腹部ＣＴ画像を用いて腹腔内の細かな腫瘍転移（腹膜播種）の有無を判断するＡＩモデルの開発を行い、腹膜播種（ふくまくはしゅ）全体で７７％という高い診断性能を達成したと発表。これが材料視されたようだ。 特にＣＴ画像の読影では困難とされていた小腸播種では８２