午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４８８、値下がり銘柄数は８０、変わらずは１０銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に保険、石油・石炭、卸売、ガラス・土石、非鉄金属、銀行など。値下がりはその他製品のみ。 出所：MINKABU PRESS