大人気スイーツをおうちで再現！「ふわしゅわ生ドーナッツ」【画像で確認】生地の大きさはどのくらい？一次発酵時の様子をチェック！行列ができるほど人気の生ドーナッツ。ふわしゅわ食感がおうちで楽しめたらうれしいですよね。身近な材料とちょっとした工夫でお店のような口どけに！外食気分で味わえる、とっておきのドーナッツレシピをご紹介します。教えてくれたのは▷ほりえさちこさん料理家。手軽で再現性の高い料理を