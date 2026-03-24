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ダラス・マーベリックス vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年3月24日（火）開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）最終スコア：ダラス・マーベリックス 131 - 137 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのダラス・マーベリックス対ゴールデンステイト・ウォリアーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた