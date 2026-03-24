リンクをコピーする

ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年3月24日（火）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 134 - 99 ブルックリン・ネッツ NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ブルックリン・ネッツがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォーターはポートランド・ト