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ロサンゼルス・クリッパーズ vs ミルウォーキー・バックス日付：2026年3月24日（火）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 129 - 96 ミルウォーキー・バックス NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ミルウォーキー・バックスがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーター