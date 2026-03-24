『セールスマンの死』出演者 近代演劇の金字塔『セールスマンの死』全国6都市で上演決定、イッセー尾形が主演に挑む！共演に中島裕翔、入野自由、高橋惠子らが集結。 舞台『セールスマンの死』（原題：Death of a Salesman）は、アメリカ現代演劇の旗手アーサー・ミラーが1949年に発表した作品で、消費主義が加速するアメリカ社会で疎外されまいともがく老セールスマンとその