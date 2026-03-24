TBS日曜劇場『リブート』公式Instagramで、鈴木亮平・永瀬廉（King ＆ Prince）・藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）・北村有起哉が登場するメイキングムービーが公開された。 【動画】鈴木亮平・永瀬廉・藤澤涼架・北村有起哉『リブート』和気あいあいメイキング／切り抜き動画 ■鈴木の手押し相撲パワーに永瀬は「強ぇ～」と感心 動画は「第8話（3月15日放送）を観て切ない真実に心震えた皆さ