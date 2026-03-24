Snow Manの佐久間大介がXで3月24日放送のTBS系『ラヴィット！』オフショットを公開した。佐久間は同番組の火曜レギュラーとして隔週で出演している。 【写真】佐久間大介のセンター分け襟足長めヘア『ラヴィット！』オフショット①～③ ■アイボリー色のジャケットも春らしいコーディネート 佐久間は「ラヴィット！はじまります！！」と添えてオフショットを公開。 スタジオで