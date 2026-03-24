布袋寅泰が自身のInstagramを更新し、RIP SLYMEらとの集合ショットを公開した。 【写真】RIP SLYMEのライブにサプライズ出演した布袋寅泰との豪華メンバーによる集合ショット ■「昨日のステージを、僕はずっと忘れない。」布袋寅泰が贈った魂のメッセージ 期間限定で復活していたRIP SLYME。活動休止前のラストライブとして、3月20日から22日の3日間にわたり、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで「「RIP SLYME 25th