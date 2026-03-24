24日14時現在の日経平均株価は前日比378.45円（0.73％）高の5万1893.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1488、値下がりは80、変わらずは10と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップは東京海上 で、日経平均を50.14円押し上げている。次いで東エレク が39.11円、フジクラ が23.23円、アステラス が20.22円、中外薬 が18.75円と続く。 マイナス寄与度は148.