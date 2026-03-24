2026年3月23日、香港メディア・香港01は、中東情勢の緊迫化を背景に中国の専門家らがエネルギー安全保障の脆弱（ぜいじゃく）性を指摘し、グリーンエネルギーへの転換を強調したことを報じた。記事は、清華大学中国経済思想・実践研究院の李稲葵（リー・ダオクイ）氏が、中国発展ハイレベルフォーラムの会場でエネルギー問題の深刻さを訴えたことを紹介。同氏が、中国の原油の72％が海外からの輸入であり、そのうち40％が中東から