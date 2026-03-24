中国政府の翟隽中東問題担当特使は3月23日午後、北京市内でブリーフィングを開き、このほどおこなった中東訪問と外交仲介の状況について紹介し、衝突のエスカレートや地域の安全保障、自国民の保護などについて説明しました。翟特使は、現在、戦闘はすでに3週目に入り、これまでに2万1000人以上の死傷者が出ており、中東地域の安全保障と安定維持に深刻な脅威をもたらし、世界経済や国際エネルギー、航路の安全