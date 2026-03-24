21日（土）、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて、『“推し”えて！SVリーガー出没MAP 大阪マーヴェラス編 vol.3』が放送された。 本番組は、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、その素顔や出没スポットを紹介する特別番組。MCにはバレー歴6年を誇る令和のカリスマギャル・みりちゃむさんを迎