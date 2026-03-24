元AKB48で女優の高城亜樹（34）が23日放送のフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。夫でサッカーJ1清水のDF高橋祐治（32）ときょうだいの関係について語った。この日は祐治の姉である女優の高橋メアリージュン、モデルの高橋ユウとそろって登場。弟とは仲が良いのかと問われたメアリージュンとユウは「むっちゃ仲いいです」と声をそろえた。すると高城は「一昨日くらいもビデオ電話してませんでした？」と