夏の暑さの影響で農作物の被害が拡大していることを受け、生産を北日本や高地などの冷涼な地域に移す動きが進んできた。近年、異常気象が常態化しているためで、栽培の適地が大きく変わる可能性がある。（梶多恵子、京都総局清水美穂）「おいしいネギを守るため」京都市の農業法人「こと京都」は４月から、北海道伊達市内で京都の伝統野菜「九条ねぎ」の栽培に乗り出す。約１０ヘクタールの土地を買い取り、初年度は４ヘクタ