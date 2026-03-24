「オープン戦、ドジャース７−７エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）エンゼルスが２試合連続の投壊。前日の１イニング１０失点に続き、この日は６点リードを守れなかった。３回までに佐々木の乱調につけ込み、６点の大量リードを奪ったエンゼルス。だが先発のデトマーズが降板した直後の四回、Ｔ・ヘルナンデス、ロハスに一発を浴び３点差へ迫られた。そして八回、ＭＬＢ通算２６０試合登板のロマノが３失点で試合を振り