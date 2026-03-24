中世イングランドにおける「ノルマンの征服」を描いた「バイユー・タペストリー」/Charles Platiau/Reuters via CNN Newsource（CNN）中世イングランドの王、ハロルドにまつわる悲劇の物語は、今なお英国の大衆文化において大きな存在感を放っている。よく知られるヘースティングスの戦いでウィリアム征服王に領土を奪われたハロルドだが、新たな研究によると、その物語には見直しが必要になるかもしれない。アングロ・サクソン人