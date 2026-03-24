Samsungは、同社の最新フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズが、まもなくAirDropに対応することを正式に認めました。これにより、アップル製品との直接的なファイル共有が可能になります。 これは、Samsung電子MX部門の開発部門長兼COOを務めるチェ・ウォンジュン氏が、最近日本で行われた記者会見で明らかにしたものです。同氏は、Galaxy S26シリーズからAirDropをサポートする予定であり、「今後はソフトウェアアップ