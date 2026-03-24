【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。アイドルグループ「嵐」のラストツアーがついに始まりましたね。スタートを飾る札幌公演は３日間で約１５万人を動員し、大きな盛り上がりを見せました。嵐は全世代にファンを持ち、誰もがメンバーの名前を言えるような国民的グループですよね。活動休止は寂しくなりますが、最後の一日まで全力で走り切ってほしいですね。「嵐」の大きな背中を追いかけて、後輩グループの皆さ