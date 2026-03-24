全国中学校体育大会（全中）を主催する日本中学校体育連盟（中体連）が２４日、新たな改革案を明らかにした。中体連は２０２７年度から水泳、体操などを実施しないと公表済み。少子化や教員の負担軽減が主な理由だという。スポーツの在り方が見直される中で、中体連は「持続可能な大会運営を実現するべく、現在各ブロックで７年に一度のペースで持ち回りで実施している全中の運営方針を見直し、それぞれの競技ごとに拠点化を