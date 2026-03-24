Photo: マエノケンタ 腰痛持ちなら座ってみて欲しい。長時間のデスク作業では肩コリや腰痛になりがち。1日中座ることになる椅子選びはホントに重要です。なのに高価だからといって、自分に合うワケでもないのが悩ましいんですよねぇ。腰だけ2分割の不思議なチェア｢YPS-S800｣は腰部分に2分割されたサポートがある、初めて見るタイプのワークチェア。背もたれが2分割とか、後付けの2分割ランバ