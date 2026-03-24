お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が２４日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。沖縄本島に生息するヤンバルクイナをめぐる人間の行動について解説した。沖縄出身の真栄田は「動物と人間どっちが上かって思った話を聞いてさ」と前置きし「ヤンバルクイナって知ってますか。飛べない鳥。天然記念物なんだけどさ、あいつら飛べないから、ハブに食べられちゃうのよ」と沖縄北部に生息する固有種・ヤンバルクイナに言及。続けて「